Itaim e Guainases voltam a ter casas de cultura

No dia 18 de março, duas novas casas de cultura foram abertas, sendo uma no Itaim Paulista e outra em Guaianases. O prefeito João Doria visitou a unidade de Guaianases, que há anos era reivindicada pela população, ao lado do secretário municipal de Cultura, André Sturm.

“A abertura desta casa é uma prova do nosso compromisso com as periferias e com a população. Eu tenho certeza que ela será muito importante para a cultura deste bairro, que é muito grande e tem pouquíssimas opções”, afirmou o secretário.

A Casa de Cultura de Guaianases foi inaugurada em 2009 após pedidos dos movimentos locais, mas estava fechada desde 2014. Agora ela mudou de endereço e o espaço foi reformado para voltar a oferecer diversas atrações à comunidade como atividades de música, circo, saraus e apresentações. O equipamento possui três salas para oficinas de arte, varanda coberta multiuso, sala administrativa, depósitos, copa, dois sanitários acessíveis e dois vestiários.

A abertura da casa contou com apresentações de grupos musicais da região, além de atividades de capoeira, saraus, danças urbanas, samba rock, curtas-metragens e circo. Ela está localizada na Rua Castelo de Leça, s/nº, no Jardim Soares.

ITAIM PAULISTA

Inaugurada em 1985, a Casa de Cultura do Itaim Paulista foi a primeira na cidade. Nestes 32 anos, o espaço revelou e apoiou diversos grupos locais e recebeu muitos artistas renomados, além de oferecer atividades de formação, como oficinas.

Para atender às exigências de acessibilidade, as atividades da casa foram transferidas para outro imóvel, com elevador e banheiros acessíveis. São três salas para oficinas de arte, mezanino para ensaios de dança e música, duas salas administrativas, salão para apresentações e exposições, ponto de leitura, copa e dois depósitos.

A programação de reabertura contou com apresentação de Batucafro, grupo de cultura e afrobrasileira; a exibição do curta-metragem Amor, produzido pelo morador da região Cacau Ras, e o projeto do DJ Marcelo Mendes. Ela está localizada na Rua Monte Camberela, 490, Itaim Paulista.

CASAS DE CULTURA

As Casas de Culturas são locais que oferecem diversas atividades de formação e entretenimento, como oficinas, teatros, salas de literatura e músicas. Com as inaugurações, o município passa a contar com 18 equipamentos como estes espalhados por toda a cidade. Confira os endereços e as programações de cada espaço em http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/casas_de_cultura/index.php?p=17741.

Em Itaquera, a Casa de Cultura Raul Seixas foi inaugurada em outubro de 1989 e está localizada dentro do parque que leva o mesmo nome, uma homenagem ao cantor e compositor Raul Santos Seixas -1945/1989. É um espaço aberto à criação e cultura. O horário de funcionamento é das 9 horas às 17h30 e mais informações podem ser obtidas no telefone 2521-6411.

Sua programação é composta de oficinas, shows, saraus, exposições, além de servir como local para ensaios de diversos grupos culturais. Por estar localizado em um parque público, não funciona no período noturno. No Facebook Casa de Cultura Raul Seixas tem mais informações.

Ainda na Zona Leste, a Casa de Cultura Municipal de São Miguel Paulista – Antonio Marcos – oferece à população oficinas voluntárias de teatro, canto/coral, yoga, karatê e ballet. Promove encontros de coletivos de samba todo segundo domingo de cada mês, na parte da tarde, e ainda abriga exposições, lançamento de livros, quadros e bailes. Para saber mais ligue 2297-9177.