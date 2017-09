Itaquera e Artur Alvim – Número de buracos só aumenta

Moradores de Itaquera e Artur Alvim têm reclamado do fato de não presenciar o serviço de tapa-buraco em várias ruas dos bairros. O morador Waldir Alves, por exemplo, afirmou que a Rua Pedreira de Magalhães está repleta de buracos. Já Rodrigo dos Santos, aponta para as ruas Paes Landim, 23; Isabel Redentora, em frente aos números 97 e 117; e Rua Acotipa, em praticamente toda a sua extensão. Os dois pedem que as equipes da Prefeitura façam um esforço para recuperar as vias.

No último dia 5, a Prefeitura Regional Itaquera divulgou suas ações de tapa-buraco de agosto. Segundo a assessoria do órgão, a regional intensificou a operação nos distritos de Cidade Líder, Itaquera e Cidade AE Carvalho.

De acordo com a coordenadora de Projetos e Obras da PRI, Ana Carolina Lauriano Gil, estes são os distritos com maior número de demandas e, além da regional trabalhar diariamente nos três distritos, para setembro, será feita uma nova programação.

Conforme a regional, foram fechados mais de 500 buracos, distribuídos em mais de 30 vias públicas da região, que correspondem a uma área de aproximadamente 4.550 metros quadrados. Para isso, foram aplicadas cerca de 600 toneladas de massa asfáltica.