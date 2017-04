Itaquera: motoristas pedem reavaliação de faixa de ônibus

Motoristas de Itaquera estão reclamando da postura da SPTrans com relação à faixa exclusiva de ônibus criada na Rua Carlos Augusto Bauman, sentido bairro. Não porque ela torna o transporte mais rápido, mas pelo fato de dificultar as pessoas a utilizarem alguns comércios entre 17 e 20 horas. Priscilla Costa, por exemplo, pediu uma reavaliação da faixa em alguns trechos. Ela disse ser incoerente que os motoristas saiam do estacionamento de uma farmácia ou supermercado e ao atravessarem a pista para os ônibus sejam multados.

COMÉRCIO

Segundo Priscilla, não há como deixar de passar pela faixa exclusiva. Além de existir o agravante do motorista ficar “preso” a uma fila de ônibus até conseguir entrar no estacionamento do comércio. A mesma opinião tem João Marcos Santos que protestou durante um ano, mas não foi ouvido. Com isso, ele preferiu procurar farmácias fora da Carlos Bauman, pois não gostaria de ser multado. Santos foi categórico ao afirmar que a nova administração da cidade deveria voltar ao local e verificar se os moradores e motoristas têm ou não razão de reclamar.

CIRCULAÇÃO

Quem está no centro de Itaquera e deseja seguir no sentido de Guaianases pode ver a placa de circulação exclusiva de ônibus na Carlos Bauman quando desce a ladeira do Xisto. O mesmo acontece para quem circula no sentido centro da Rua Sábbado D’Angelo, pois uma outra placa foi colocada na esquina da rua reservada aos coletivos. Até aí, os motoristas já estão informados sobre a proibição. O problema é que quem está na Carlos Bauman, sentido centro, fica impedido de acessar as lojas situadas no sentido contrário da rua.

COMÉRCIO

Agora, as pessoas pedem à SPTrans que verifique a possibilidade de pontilhar as faixas contínuas em determinados pontos. Segundo elas, o modelo está defasado, já que prejudica o comércio em um momento de crise econômica. A rua está entre as mais importantes do bairro, pois dá acesso ao Hospital Municipal Dr. Waldomiro de Paula, Prefeitura Regional Itaquera e à Rua Damásio Pinto, que faz a interligação com a região de Guaianases.

Sérgio Murilo Mendes