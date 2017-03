ITAQUERA – Pátio do Metrô faz 30 anos

Com cerca de 470 mil metros quadrados, 24 quilômetros de vias e capacidade para receber até 60 trens, o pátio de manutenção e estacionamento Itaquera, o maior do Metrô de São Paulo, completou 30 anos este mês.

Localizado a aproximadamente 1,5 km da estação Corinthians-Itaquera, o pátio está ao lado da Arena Corinthians, estádio conhecido também como “Itaquerão”. Inaugurado em 1987, o espaço comporta as atividades de manutenção e limpeza dos trens da Linha 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda).

50 ATIVIDADES

Dividido em “blocos” (administrativo, de materiais, de pessoal de operação, de oficinas, das subestações elétricas e da manutenção de trens), o pátio Itaquera possui hoje cerca de 700 empregados, incluídos os das empresas contratadas.

Conforme a Companhia do Metropolitano, eles se revezam em mais de 50 atividades nos trens da frota da Linha 3-Vermelha, que vão desde a manutenção corretiva e preventiva, passando pela limpeza, até a higienização dos trens. Ao todo, são mais de 17 mil intervenções por ano, a maioria delas realizada de madrugada (da 1 às 4 horas), fora do horário da operação comercial.

16 MIL LAVAGENS

Diariamente, são lavados, em média, 45 trens, totalizando 16 mil lavagens por ano. A desinsetização e higienização dos trens da Linha 3-Vermelha também são feitas no local. Ao menos um trem por dia passa por esse processo.

O pátio passou a operar com plena capacidade a partir da inauguração das estações Itaquera (atual Corinthians-Itaquera), Marechal Deodoro e Barra Funda (atualmente Palmeiras-Barra Funda), em 1988, quando foi concluída a atual linha.

PÁTIO AGREGOU

Com a chegada do Metrô o bairro passou por uma grande expansão na área imobiliária e, consequentemente, do comércio. Com mais pessoas conhecendo a região, o número de serviços também aumentou, bem como a participação das administrações municipais e estaduais. Mais creches, escolas, postos de saúde e um grande número de novas lojas fez com que mais empresas se interessassem em implantar seus negócios na região.

Após mobilização popular e o empenho do padre Rosalvino Moran Viñayo, fundador da Obra Social Dom Bosco, o bairro obteve a visita do governador Mário Covas que, ao conhecer a região e o terreno existente ao lado da estação Corinthians-Itaquera, providenciou a construção do Poupatempo, inaugurado no ano 2000. Anos depois, Rosalvino atrairia investidores para o lugar para conhecerem uma área vazia localizada atrás do Poupatempo. Na época, o padre disse que Itaquera precisava de mais empregos e espaços de diversão. Após o encontro, não demorou muito para que os empresários decidissem apostar no bairro e construir o Shopping Metrô Itaquera, inaugurado em 2007.