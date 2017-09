Itaquera – Praça é um bom exemplo

A Praça Agostinho Rodrigues Marques, que faz a interligação das ruas Paulo de Tarso Rodrigues, Palmitinho, Acotipa e Antonio Soares Lara, em Itaquera, pode servir como um bom exemplo de que é possível investir em um espaço público se houver boa vontade. Localizada em um endereço com poucos comércios, a área de descanso tornou-se um ponto de encontro para os moradores. Isso porque os vizinhos se propuseram a cuidar da área verde cobrando a Prefeitura Regional Itaquera e também investindo os próprios recursos no lugar.

Em praticamente toda a extensão da praça o piso está em boas condições, inclusive para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Além disso, o lugar recebeu aparelhos de ginástica para a terceira idade e diversos bancos. As árvores não interferem na fiação dos postes e os canteiros estão com a grama aparada. Agora, os moradores pedem um investimento complementar na iluminação, principalmente para quem gosta de caminhar à noite. Outra solicitação está relacionada à possibilidade de instalação de um playground, já que faltam áreas de lazer no entorno.

Quem gosta de jogos de tabuleiro sugere a colocação de pelo menos duas ou três mesas para a prática de xadrez, dama, dominó e baralho. O equipamento pode ajudar a integrar as famílias e a tornar o local mais seguro, pois em determinados horários, durante a semana, alguns moradores de rua acabam passando pela praça para comer e trocar de roupa.