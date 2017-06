Itaquera tem cinema e sarau

A Oficina Cultural Alfredo Volpi, localizada na Rua Américo Salvador Novelli, 416 – Itaquera, tem atividades este mês, sendo uma delas em parceria com o Senac. Quem quiser aproveitar, pode se programar para o Cine Volpi, com a Taturana Mobilização Social, que ocorrerá exclusivamente na Avenida Itaquera, 8.266.

“QUASE SAMBA”

As sessões ocorrem a partir de terça-feira, dia 6, às 10 horas, com “India’s Daughter” e continuam no dia 14, às 15h30, com “Quase Samba”. Para o dia 20, às 10 horas, está programado “Freenet”, e encerra no dia 28, às 15h30, com “Epidemia das Cores”. Após as sessões haverá debate com a educadora Mona Perlingeiro. Os encontros são voltados para interessados acima dos 16 anos. São 30 vagas, portanto é preciso chegar com 30 minutos de antecedência.

HIP HOP

Outro evento é o “Cozinhas Abertas: Jam Encruzilhada”, com o Grupo Fragmento Urbano. Até o próximo dia 23, sempre as sextas, das 19 às 21 horas, os organizadores propõem uma prática de composição e improvisação onde o grupo se encontra para dar vazão à criação.

Serão três encontros, Jam’s, nos quais se convida o público geral interessado para dançar a partir da provocação da encruzilhada, processo no qual o grupo pesquisa a sua linguagem de construção cênica com base nas diferentes manifestações tradicionais brasileiras e do Hip Hop. A atividade é voltada para interessados a partir dos 16 anos.

HISTÓRIAS

Para o dia 30, das 15 às 16 horas, está programado o espetáculo de dança “Encruzilhada”, que resgata manifestações populares que fazem parte de uma memória coletiva pouco celebrada. O resgate passa pela busca das histórias pessoais de cada integrante do grupo e resulta numa nova consciência corporal e política, com suas infinitas possibilidades.

SARAU

No mesmo dia, das 19 às 22 horas, interessados podem participar do Sarau “O que dizem os umbigos?”. O encontro existe há sete anos na cena dos Saraus Periféricos de São Paulo. Aberto a variadas manifestações artísticas tais como: poesia, dança, música, teatro, contação de histórias, artes plásticas, o sarau é uma celebração da palavra. Mais informações nos telefones 2205-5180 e 2056-5028 ou pelo e-mail alfredovolpi@oficinasculturais.org.br. A oficina funciona de terça a sexta, das 10 às 21h30; e aos sábados, das 10 às 18 horas.

Sérgio Murilo Mendes