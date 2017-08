ITAQUERA – Terreno é usado como depósito

A reportagem da Gazeta da Zona Leste se deparou com a situação caótica de um terreno, em Itaquera, na última sexta-feira, dia 11. A área, localizada na Rua São Félix do Piauí, entre as ruas Senador Georgino Avelino e Lagoa do Campelo, está totalmente abandonada e sem nenhum tipo de proteção, seja com grades ou muros. Isto fez com que o lugar fosse transformado em depósito de entulho, lixo e animais mortos.

Para quem vive em uma das ruas a situação é complicada, pois o acúmulo de detritos gera a proliferação de ratos, baratas, escorpiões e mosquitos. Diante da situação, as pessoas não sabem o que fazer, pois o problema só aumenta. De acordo com moradores do entorno, a Prefeitura Regional Itaquera, que deveria ser a maior interessada em preservar a área ou multar o responsável pela degradação, sequer envia caminhões ao lugar para retirar o entulho.

Os muros que protegiam o terreno foram todos derrubados e já existe pelo menos uma pessoa morando no lugar, pois ela havia montado uma barraca na área. À noite, a circulação de pessoas pelos endereços é muito perigosa, já que a iluminação é precária. Até por conta disso, mulheres e moradoras mais idosas ficam com medo de caminhar pelas ruas e serem assaltadas ou sofrerem algum tipo de violência física ou sexual.

Até mesmo a calçada está comprometida, pois parte do material lançado no espaço tomou conta do passeio e dificulta a utilização por quem reside na região. Pessoas em cadeiras de rodas sequer podem acessar o calçamento, porque não há rampas. Por enquanto, no local não há placas da Prefeitura Regional Itaquera de proibido jogar lixo e nem informando o valor da multa para quem descumpre a legislação. Agora, os moradores esperam por uma atitude da regional, já que o local poderia ser conservado para receber investimentos como aparelhos de ginástica, minicampos de futebol, entre outros.