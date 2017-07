La Tivoli: sempre uma opção para a sua refeição

Seja no almoço ou no jantar, os pratos são irresistíveis. No domingo, dia 16, tem uma superpromoção imperdível!

Você não pode perder hoje, dia 16 de julho, a superpromoção do La Tivoli para os seus clientes. Confira: Filé à Parmegiana para até três pessoas: R$ 94,90; Filé à Cubana para até três pessoas: R$ 89,90; Espeto Misto para até quatro pessoas: R$ 124,90; Filé de Pescada à Dorê para até três pessoas: R$ 74,90; Bacalhau na Brasa para até duas pessoas: R$ 149,90; Pedra Mista para até três pessoas: R$ 99,90; Filé de Pescada à Fiorentina para até três pessoas: R$ 74,90; Strogonoff para até três pessoas: R$ 89,90. E tem mais: desconto de 15% em todas as massas recheadas ou secas.

RECEITAS PORTUGUESAS

As receitas portuguesas estão entre as maravilhas servidas no La Tivoli. Entre as boas pedidas estão: bacalhau grelhado na brasa regado no azeite e alho, com acompanhamento de batatas ao murro, brócolis no alho e óleo, ovo cozido, azeitonas pretas, tomate descascado e arroz; e a sardinha portuguesa, também grelhada na brasa, com batatas ao murro, salada de pimentão, cebolinha regada no azeite e pão italiano.

Outras ótimas pedidas são: “Filé à Oswaldo Aranha” – regado ao alho laminado e conta com batatas portuguesas, brócolis, farofa e arroz branco; e o “Filé à La Tivoli” – servido com legumes e arroz à grega.

O La Tivoli está localizado na Avenida Azevedo, 261, no Tatuapé. Conta com ambientação aconchegante e um cardápio recheado de muitas receitas. Entre elas, destaque também para as pizzas de shimeji, shitake e alho poró, além das tradicionais portuguesa, calabresa e mussarela.

SERVIÇO

Quer saber mais? www.facebook.com/lativolirestaurante. Telefones: 2098-1041 e 2092-4335. Funcionamento: de terça a sexta, a partir das 18 horas; sábados, domingos e feriados, a partir do meio dia. Aos sábados tem a tradicional feijoada com seus pertences servidos individualmente.