Largo São José do Maranhão: problemas continuam

Moradora voltou a entrar em contato com a reportagem para pedir ajuda

Em abril deste ano, a Gazeta do Tatuapé publicou matéria que alertava para os problemas com os equipamentos de ATIs do Largo São José do Maranhão, após denúncia feita por uma moradora próxima ao local.

De lá para cá, nada aconteceu e alguns dos equipamentos continuam soltos, além de estarem enferrujados. No endereço ainda, um dos locais mais populares do Tatuapé, a equipe deste semanário encontrou também equipamentos nos canteiros verdes com as tampas soltas e algumas lixeiras quebradas.

Há imperfeições no piso do calçamento e, na área destinada às crianças, os brinquedos não são atrativos. Alguns deles, inclusive, também estão quebrados. Para completar, o mau cheiro proveniente de fezes humanas também é sentido por quem passa pelo referido endereço.

E aí Prefeitura Regional Mooca, os problemas podem ser resolvidos? É isso que os frequentadores do Largo São José do Maranhão almejam.