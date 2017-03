Lesões – Quando usar gelo ou compressa quente?

A utilização de compressas de gelo ou de compressas quentes em lesões é muito comum. Normalmente, quando uma pessoa sofre um trauma, como uma batida ou uma torção, ela faz o uso desses métodos simples para amenizar a dor e evitar inchaços e inflamações.

“Embora sejam ótimos analgésicos locais, muita gente não sabe qual das duas formas é a ideal para cada tipo de lesão. E fazer a escolha certa é fundamental para a eficácia do tratamento”, afirma o coordenador do Núcleo de Ortopedia do Hospital Samaritano de São Paulo, Luiz Fernando Cocco.

Quando usar o gelo? O gelo é um antiinflamatório natural por isso é indicado para amenizar inflamações ou imediatamente após um trauma local.

“Acidentes que possam causar edemas ou hematomas, como pancadas e torções devem ser tratados com gelo. A temperatura fria contrai e diminui o fluxo de fluidos”, explica o ortopedista. O gelo também age como analgésico, por isso é bastante utilizado em esportes de impacto.

“A compressa fria deve ser utilizada, preferencialmente, três vezes ao dia durante aproximadamente 20 minutos. É importante também não deixá-la parada no mesmo local por mais de um minuto para não causar queimaduras locais”, ensina Cocco.

“É importante lembrar também que o gelo deve ser utilizado com parcimônia nas extremidades, como dedos, nariz ou próximos a trajetos nervosos superficiais, como face interna do cotovelo ou externa dos joelhos, pois a temperatura baixa pode agredir as estruturas nervosas do local”, complementa o especialista.

Quando usar compressa quente? A compressa quente age no corpo como um relaxante muscular, por isso é indicada quando a pessoa tem tensões musculares esporádicas, como, por exemplo, torcicolos de causa não traumática ou fadiga muscular na região da lombar.

“O calor é um potente vasodilatador, o que acarreta no aumento da vascularização e oxigenação da musculatura”, orienta. É importante lembrar que a compressa não pode ser usada por um tempo excessivo, para que não ocorram queimaduras ou em regiões do corpo que são menos aquecidas, como o rosto ou o dorso das mãos e pés. “Evite também colocar a compressa sobre hemorragias ou hematomas, pois a vasodilatação pode aumentar o risco de sangramento”, complementa.

Para obter bons resultados, a compressa deve ser feita de duas a três vezes ao dia. A temperatura deve estar de acordo com a resistência da pessoa, deixando-a no local até ela esfriar.