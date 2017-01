LIMPEZA NO TATUAPÉ – PM e Prefeitura se únem

Um dos pontos mais problemáticos do Parque São Jorge, em termos de falta de segurança, localizado na Avenida Condessa Elizabeth Robiano (Marginal Tietê), ao lado do viaduto existente próximo à Rua Hely Lopes Meirelles, recebeu a presença de agentes da Prefeitura, com o apoio da Polícia Militar.

LIMPEZA

De acordo com moradores da região, o trabalho de limpeza e averiguação no local pôde ser feito a partir de um pedido encaminhado pelo sargento Gimenes, da 2ª Cia. do 51º Batalhão da PM. Ao passar pelo local, o policial constatou que um grande número de usuários de drogas circulava pelo endereço e também ocupava pequenos barracos construídos para servir de esconderijo.

REIVINDICAÇÃO

Com a participação das equipes foi possível recuperar uma parte do local, que necessita de ações contínuas para evitar o comércio e consumo de entorpecentes. O ato de iniciativa do PM fazia parte de uma antiga reivindicação de moradores e de quem circulava nas proximidades do Sport Club Corinthians, em direção ao Viaduto Aricanduva.

AMEAÇAS

Isso porque os motoristas eram constantemente abordados por usuários de drogas ao pararem no semáforo. Além de pedirem dinheiro, muitos ameaçavam as pessoas com facas e pedras. Conforme a polícia, o agravamento da situação no local também se deu pelo fato de existir um comércio de drogas junto da Comunidade do Pau Queimado, situada próxima ao viaduto.

RONDAS

A partir de agora a Prefeitura pretende manter o local limpo para evitar o surgimento de novos barracos e a consequente aproximação de viciados no lugar. Conforme a 2ª Cia., a área já conta com um número constante de rondas para que o crime de tráfico de drogas seja combatido.