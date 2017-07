Linha 2-Verde do Metrô: imóveis começam a ser demolidos na Vila Carrão

A reportagem desta Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa do Metrô devido as demolições de vários imóveis que estão acontecendo na região da Vila Carrão.

De acordo com as informações, embora as obras de ampliação da Linha 2-Verde do Metrô (Vila Prudente – Dutra) estejam suspensas, em razão da crise econômica que atingiu o País nos últimos anos e inviabilizou a obtenção de financiamento junto ao Governo Federal, o Metrô está demolindo os imóveis que foram desapropriados na Rua Engenheiro Pegado e na Avenida Guilherme Giorgi.

Segundo ainda a Companhia do Metropolitano, a próxima etapa vai incluir a limpeza e conservação destas áreas, além do fechamento do terreno para manter a segurança do local, que também conta com vigilância motorizada. “No momento a Companhia prioriza investimentos na conclusão das obras já em andamento: Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 15-Prata e 17-Ouro”, completou a assessoria.

Em maio deste ano, o terreno compreendido pela Avenida Montemagno e as ruas Santiago Rodrigues e Engenheiro Cestari, no Anália Franco, também teve os imóveis desapropriados demolidos. A movimentação até causou um certo burburinho quanto a possibilidade do início das obras.

O PROJETO

O novo projeto da Companhia do Metropolitano contempla 13 estações: Orfanato, Água Rasa, Anália Franco, Vila Formosa, Guilherme Giorgi, Nova Manchester, Aricanduva, Penha, Penha de França, Tiquatira, Paulo Freire, Ponte Grande e Dutra. Serão 14,4 km de linhas e mais 1,1 km de extensão operacional. A estação Anália Franco, que será construída para a Linha 2-Verde, também servirá de ramal para a futura Linha 6-Laranja, que seguirá em direção à Cidade Líder.

E, como já adiantado em outras edições por este semanário, o prolongamento da Linha 2-Verde também fará interligação com a Linha 3-Vermelha do Metrô, na estação Penha, e com outras três linhas da CPTM: 11-Coral, na estação Penha; 12-Safira; e na futura estação 13-Jade, na estação Tiquatira.