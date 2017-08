Linha 2-Verde: Metrô continua com demolições

Avenida Guilherme Giorgi agora também tem terrenos vazios; mas obra só para uma “segunda prioridade”

A Companhia do Metropolitano (Metrô) continua com as demolições dos imóveis que foram desapropriados, há mais de dois anos, em alguns endereços da região, para a passagem da Linha 2-Verde, que seguirá da Vila Prudente até a região da Dutra. Desta vez as ações aconteceram na Avenida Guilherme Giorgi, na Vila Carrão.

Entretanto, não significa que as obras terão início. Isso porque a linha em questão está temporariamente suspensa. A equipe de reportagem conversou com o secretário Estadual dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni.

De acordo com ele, o governo do Estado optou por concluir as obras das linhas já adiantadas. “Por conta da crise econômica nós priorizamos concluir quase todas as obras que nós já havíamos iniciados. Toda a reclamação da população é com razão. Mas estamos procurando entregar todas as obras em andamento. A linha 2 não havia se iniciada. E por conta da crise econômica não há novos financiamentos. O governo federal não autoriza. Nós temos bancos interessados, mas sem novo financiamento não temos previsão para estender a linha 2 para a Zona Leste e, em seguida para Guarulhos. Vamos aguardar para uma segunda prioridade.

SOBRE A NOVA LINHA

O novo trecho da Linha 2-Verde terá mais 14,4 quilômetros. Atualizado, o mapa traz as seguintes estações: Orfanato, Água Rasa, Anália Franco, Vila Formosa, Guilherme Giorgi, Nova Manchester, Aricanduva, Penha, Penha de França, Tiquatira, Paulo Freire, Ponte Grande e Dutra. A expectativa era para que as obras tivessem sido iniciadas no ano de 2014.

Também são previstas interligações da Linha 2-Verde com a CPTM na Linha 11-Coral e com a Linha 3-Verde, na nova estação Penha que será construída, nas linhas 12-Safira e 13-Jade, e na futura estação Tiquatira.

A extensão da Linha 2-Verde também fará integração com a Linha 6-Laranja, que poderá ser retomada em breve, segundo informou o secretário.

MAPAS

No link http://www.metro.sp.gov.br/obras/desapropriacoes/linha-2-verde.aspx as pessoas têm acesso às imagens dos mapas dos locais que poderão dar lugar a estações, poços e ao Complexo Rapadura.