A juíza do Trabalho e palestrante, Déa Marisa Brandão Cubel Yule, lançou pela editora Link Educação Brasil o livro “Todo mundo quer confete”. Acostumada a lidar com relações conflituosas em sua função, Déa percebeu a importância do reconhecimento por aquilo que se faz. Citando nomes como Ram Chacran, Gary Chapman e Paulo Freire, a autora reuniu um “manual de boas práticas” pra quem pretende liderar e motivar. A obra é destinada àqueles que de alguma forma querem entender como o processo de valorização expressa do outro pode ser um fator determinante no sucesso de um empreendimento e de qualquer relacionamento pessoal.