Outro problema encontrado na Avenida Itaquera diz respeito à lombada existente próximo da Rua Sebastião Toledo Bueno, também no sentido bairro. Em frente à uma escola, ela não tem sinalização de solo. Apenas a placa indicativa no poste, à direita, aponta o redutor de velocidade. Enquanto a equipe deste semanário esteve no local, presenciou várias brecadas repentinas e veículos passarem pelo obstáculo em alta velocidade .