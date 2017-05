Lugares para beber e comer peculiares da Zona Leste

A vida noturna de São Paulo oferece uma gama riquíssima de opções, seja para comer, beber ou apenas passar uma noite agradável. E isso não é diferente para a zona leste da cidade, um mini-universo com tanta variedade quanto o restante da capital. No entanto, alguns lugares conseguem inovar e se destacar em meio a tanta diversidade. Selecionamos cinco alternativas para aqueles que procuram fugir do lugar-comum.

Com um gostinho do Nordeste em São Paulo, o Macaxeira Restaurante e Cachaçaria tem dois anos de vida mas é muito bem cotado na região para os amantes de carne do sol, baião de dois, atolado de cupim, mocofava, dadinhos de tapioca e outras especialidades típicas daquela região do país. O lugar é simples e não tem nem TV, mas sempre tem músicas animadas e tradicionais do nordeste tocando, como um xote, forró ou baião . Serviço – Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2671-2233 ou no site. Endereço: R. Emilia Marengo, 185, Tatuapé.

Se você quer algo mais exótico, pelo nome já se percebe que trata-se de um lugar assim. O Tantra Restaurante é um restaurante asiático se destaca pelo tipo de pratos que serve: o Tantra é especializado na cozinha da Mongólia (é um dos únicos no Brasil) e portanto tão singular. Além do carpaccio de tubarão e do camarão empanado com coco ou flambado com manga, fora do cardápio repleto de especiarias e afrodisíacos, o local também se distingue por oferecer leituras de tarô, massagem, e um show que reúne apresentações circenses, de dança e teatro, chamado “Misery”. Eles também servem pratos tailandeses e tem uma unidade na Vila Olímpia. Serviço – Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2157-2891 ou no site. Endereço: Rua Itapura, 721 – Tatuapé.

A tecnologia também está presente com o Stomp E-Sports Bar. Você pode pensar que os gamers passam o dia todo dentro de casa e na frente do computador jogando, mas desde o ano passado eles têm um lugar para se reunir e jogar juntos ou assistir a torneios regados a cerveja e comida boa no Stomp, um bar dedicado aos esportes eletrônicos. O estabelecimento têm um menu personalizado, com drinks com nomes de jogos e bordões desse universo, e noites especiais onde os clientes podem praticar suas habilidades em jogos de tabuleiro e de cartas e/ ou aprender novas técnicas em esportes da mente como o poker. Serviço – Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4116-9983 ou no site. Endereço: Rua Euclides Pachêco, 233.

De aparência rústica e simples, o Cateto já deixa sua intenção bem clara logo na entrada com os dizeres “Beber e Comer Artesanal”. O estabelecimento, que lembra o ambiente de uma mercearia do século passado, serve cerveja e embutidos artesanais – a pedida mais comum são as tábuas de queijos nacionais e jamon serrano, todas acompanhadas de molhos diferentes, alguma conserva e cesta de pães. Aconchegante, o local oferece diversas opções de rótulos de pequenas cervejarias ou importados, além dos chopps do dia, servidos em potes de vidro que fazem as vezes de copo – o que contribui mais ainda para proporcionar um toque singular ao local. Os garçons ficam à disposição para explicar todas as opções do cardápio, detalhando as melhores harmonizações com as cervejas da casa. Serviço – Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 99410-9027 ou na página do facebook. Endereço: Rua Fernando Falcão, 810 – Mooca.