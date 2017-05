Maio tem vestibular na Faculdade Drummond

A Faculdade Drummond está com as inscrições abertas para o Vestibular Social, iniciativa que oferece para o segundo semestre de 2017, 2.500 bolsas de estudo de até 100%. A prova acontecerá no próximo dia 20 de maio, sábado, às 9 horas. Os candidatos também podem optar pelas provas agendadas, que acontecem às quintas-feiras em três horários: às 9h, às 16h e às 19h30.

O processo seletivo ocorre simultaneamente nas quatro unidades da instituição – Tatuapé, Vila Formosa, Penha e Ponte Rasa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela Internet (www.vestibularsocial.com.br), pelo telefone (2207-7686) ou pessoalmente em uma das unidades.

Estão em oferta mais de 30 cursos entre bacharelado, licenciatura e tecnólogos, entre eles, destaque para o curso de Pedagogia – maior nota do Estado de São Paulo pelo MEC –, e Direito, com maior média do País em alunos aprovados no exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Gestão Desportiva e de Lazer, Futebol, Administração, Marketing, Pedagogia Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção, Educação Física e Recursos Humanos também se destacam pela procura.

Para garantir formação de qualidade, a instituição de ensino conta com professores experientes, mestres e doutores; infraestrutura de ponta; estímulo à pesquisa; e ferramentas de apoio às aulas presenciais. Os alunos também contam com transporte gratuito para as unidades Tatuapé (saída da estação Carrão do Metrô) e Penha (saída da estação Penha do Metrô). No dia do vestibular também será oferecido o serviço de traslado.

SERVIÇO

Campus Tatuapé – Rua Professor Pedreira de Freitas, 401/415. Campus Ponte Rasa –

Rua São Miguel, 4.335. Campus Vila Formosa – Praça Nossa Senhora das Vitórias, 92. Campus Penha – Avenida Penha de França, 35.