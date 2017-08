Mais uma edição da Festa das Cerejeiras, no Parque do Carmo

Acontece nos dias 4, 5 e 6 de agosto (sexta – das 12h às 17h; sábado e domingo – das 9h às 17h), a 39ª Festa das Cerejeiras, no Parque do Carmo (Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera).

Com o apoio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), a Federação de Sakura e Ipê do Brasil organiza um dos maiores e mais esperados eventos da região leste.



Tem Arena de Apresentação, Praça de Alimentação e o local mais procurado pelos visitantes: o Bosque das Cerejeiras.

Lá as pessoas apreciam a florada da árvore símbolo da cultura japonesa: a Sakura. Ela ocorre apenas uma vez ao ano, no início do mês de agosto, e suas flores podem ser vistas por, no máximo, dez dias.



A Prefeitura disponibiliza ônibus da estação Corinthians-Itaquera do Metrô nos dias do evento.