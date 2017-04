Malbec: a uva preferida dos brasileiros

O Dia Mundial do Malbec foi comemorado em 17 de abril. Por essa ocasião, a marca Trivento — da VCT filial e distribuidora da Vinícola Concha y Toro no Brasil — presta homenagem à uva extremamente apreciada pelo paladar brasileiro. Segundo recente estudo da Wine Intelligence, a uva Malbec é a preferida dos brasileiros, seguida por Cabernet Sauvignon e Merlot.

A uva mais icônica e tradicional da Argentina está presente nos vinhos da Trivento, vinícola de Mendoza representada no país pela VCT Brasil. Ela é responsável por 44% dos vinhos exportados pela Argentina. De 2011 para 2015, houve um aumento de 38% nos volumes de caixa do vinho Trivento, o que significa um resultado extremamente positivo frente ao mercado internacional.

“Para nós, da Trivento, o Dia Mundial de Malbec no Brasil reforça a presença da marca no país e reconhece a qualidade e sabor inigualável desta uva, de origem francesa, com notas de baunilha provenientes do carvalho”, diz Lucas Ribeiro, gerente de Marketing da Trivento.

TRADIÇÃO MALBEC

A origem do Malbec é proveniente da região de Bordeaux, no sul da França. Os vinhos desta variedade alcançaram o reconhecimento desde os tempos do Império Romano e logo se consolidaram na Idade Média. Quando a praga filoxera destruiu a viticultura francesa, no final do século XIX, o Malbec foi uma das uvas afetadas.

O vinho feito desta uva combina com churrasco e carnes vermelhas – tente uma costela de boi, por exemplo, ou um bife de chorizo, tradicional Argentino. É ideal para pessoas clássicas e que buscam um vinho bom sem medo de errar. Outra opção é com feijoada, um dos pratos típicos brasileiros mais famosos.