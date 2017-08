Moradores do Tatuapé e região, diretores de clubes esportivos e atletas irão se reunir, no próximo dia 6 de agosto, às 10 horas, na frente do Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes (Metrô Carrão), na entrada da Rua Apucarana, ao lado do Corpo de Bombeiros. Eles vão reivindicar a reabertura de parte da área onde existem campos de futebol, pista de caminhada, aparelhos de ginástica e uma quadra que pode ser reformada para a utilização.