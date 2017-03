Maquiagem vencida compromete a saúde da pele

A maioria das mulheres têm cosméticos como aliados, sejam eles maquiagens, hidratantes ou perfumes, eles fazem parte do cotidiano de quem procura estar sempre bonita. Para escolher o produto ideal, não são apenas os componentes químicos que devem ser observados, mas também a data de validade. Por ser utilizado diretamente na pele, que é um órgão que absorve elementos com mais facilidade, os produtos vencidos podem causar irritações, alergias, acne e até infecções graves.

De acordo com uma pesquisa realizada por especialistas do Colégio Optometristas da Grã-Bretanha, nove entre dez das 2,5 mil mulheres entrevistadas usam maquiagem fora do prazo de validade.

Segundo a dermatologista Angélica Pimenta, o hábito de utilizar cosméticos fora do prazo de validade promove a proliferação de bactérias e fungos, causando risco à saúde, principalmente na área dos olhos. Entre os problemas mais comuns no uso de produtos vencidos ou com longo tempo de estocagem é a possibilidade de contaminação por microorganismos. Uma vez utilizado na pele pode desencadear infecções, alergias, dermatites, entre outros. Cosméticos de má qualidade também são fontes de irritação e alergias, e podem provocar acnes em pessoas com predisposição. “O uso de sombra, rímel ou lápis vencido pode causar até conjuntivite bacteriana”, afirma, alertando que “não é brincadeira! O perigo pode estar dentro da bolsa”.

IDENTIFICANDO O PRODUTO

Uma das dicas para identificar quando um produto não está adequado para uso é observar a textura, cor e cheiro, que podem ser alterados por conta da contaminação. “Porém, esses sinais são suficientes para afastar os riscos de contaminação. Verificar a data de validade é ainda a forma mais segura de garantir que não está usando um produto vencido”, afirma Dra. Angélica. Ela ainda destaca que maquiagens vencidas não devem ser utilizadas de maneira nenhuma, nem mesmo com apenas um mês fora da data de vencimento. “O prazo é determinado para que o produto tenha uma composição estável e concentração ativa de componentes, e a eficácia dos conservantes só é garantida dentro desse prazo”, ressalta. É importante lembrar que os cosméticos devem ser guardados em locais secos e com temperatura ambiente, de preferência, dentro de armários ou gavetas.

A dermatologista também lista os principais problemas causados pelo uso de cosméticos vencidos em determinadas partes do rosto.

LÁBIOS

As principais consequências são infecções fúngicas, como candidíase ou até bacteriana. A dica é utilizar os dedos para aplicar o produto, e quando começar a cheirar mal é hora de jogar fora. O prazo médio de produtos como batons e gloss varia de seis meses a um ano.

OLHOS

Os olhos são uma das partes mais sensíveis do corpo. Portanto, cosméticos repletos de substâncias potencialmente irritantes, como talco, podem causar problemas. As sombras, por exemplo, podem causar alergias e até conjuntivite – devem ser substituídas de três a seis meses. Já as máscaras de cílios devem ser substituídas a cada três meses. O rímel pode não apenas vencer e causar infecções nos olhos, mas também ressecar a pele das sobrancelhas. Atente-se!

ROSTO

Entre os maiores problemas encontrados em produtos para tratamento faciais estão os conservantes parabeno e a base de formaldeído. Ambos são conhecidos por causar dermatite de contato na pele e sabe-se que o segundo possui ação cancerígena, presente em pequenas amostras em conservantes. Depois de seis meses de uso, bases podem causar alergias e vermelhidão de pele. Blush vencido também é um risco para a pele, causando dermatite de contato fúngica ou bacteriana. Lavar a escova de blush manterá sempre o pó fresco por mais tempo.