Melhor Idade: Conheça Campos do Jordão com a LevoVocê

No dia 22 de setembro começa a primavera, clima mais ameno e ideal para conhecer Campos do Jordão. Conhecida por sua hospitalidade, a cidade atrai todos os anos milhares de visitantes.

Em meio à Serra da Mantiqueira, faz parte da recém-criada Região Metropolitana do Vale do Paraíba e traz consigo uma beleza natural inigualável.

A rede hoteleira é muito aconchegante e o comércio conta com cafés e restaurantes com o que há de mais saboroso. À noite, o centro da cidade ganha ainda mais charme com a sua arquitetura no estilo europeu.

Quer conhecer a cidade e seus muitos atrativos? A LevoVocê Viagens e Turismo já está com as reservas abertas para mais este passeio rodoviário, de 22 a 24 de setembro. São duas noites de hospedagem com café da manhã, além de passeios pela cidade com guia local. A saída será feita do Tatuapé em ônibus de luxo com ar-condicionado, serviço de bordo, WC e DVD.

CONFIANÇA

Especializada em grupos nacionais e internacionais, fazem parte do portfólio da LevoVocê Viagens e Turismo saídas para Expo São Roque, Festa da Vindima (pisa da uva), Expoflora, Poços de Caldas, São Lourenço, Vitória, Olímpia, Barra Bonita, além das viagens internacionais a Israel, Egito, Jordânia, Estados Unidos, Espanha e Marrocos.

O atendimento é personalizado com seguro viagem, serviço de bordo, preocupação com passeios e alimentação. Tudo é programado com antecedências para que nenhum detalhe fique de fora e todos possam aproveitar, em tempo integral, toda a viagem.

SERVIÇO

LevoVocê Viagens & Turismo: Rua Serra de Bragança, 1.851, Tatuapé. Telefone: 2093-1824. Whatsapp: 97125-1824.