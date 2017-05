A verdadeira comida delivery no box está no Mineiro Delivery. A franquia de pratos inspirados nos mexidos mineiros tem seu restaurante na Rua Serra de Japi, 978, no Tatuapé. Além das entregas há também um salão onde a pessoa pode saborear todas as receitas típicas. Neste caso elas são servidas em cumbucas e o ambiente é muito agradável.

Com funcionamento de segunda a sábado, das 11 às 15h30, a caixinha (box) do Mineiro Delivery conserva por muito mais tempo o sabor e a temperatura do alimento por ser própria para esta finalidade. Além disso, pode ir direto no micro-ondas, outra facilidade principalmente para quem está no trabalho.

Primeiro no mercado a comercializar este conceito, o Mineiro Delivery só utiliza produtos selecionados e fresquinhos. Com receitas leves e aquele gostinho tradicional da comida mineira, o cardápio conta com os famosos mexidos. Entre as receitas estão: o prato que leva o nome da franquia – Mineiro, com arroz, feijão, fraldinha, calabresa, ovo, bacon, cebola e couve; e o Mineiro Fit, com arroz integral, frango, batata doce, ovo cozido, cheiro verde, cebola, cenoura, tomate e ervilha.

Com opções para toda a família, inclusive para a garotada, no Mineiro Delivery ainda oferece strogonoff, receitas com aves, massas, peixes camarão e saladas. Aliás, as folhas são colocadas em embalagens próprias que as mantêm com aquele frescor até a hora da refeição. São quatro tipos de saladas bem servidas.

SERVIÇO

Mineiro Delivery – a verdadeira comida no box. Telefones: 2091-0769, 2091-2400 e Whatsapp 99723-6619. A partir do dia 21 de maio, o atendimento será de domingo a domingo, das 11 às 15h30.