Modella Center: atividades para todos os gostos e estilos

Com unidades na Rua Santa Virgínia, 65, Tatuapé; e na Rua Francisco Zicardi, 298, Anália Franco, a academia Modella Center oferece o que há de melhor em tecnologia de equipamentos para a prática da musculação e demais aulas, além de profissionais capacitados aos seus alunos.

A Modella Center Anália Franco está aberta de segunda a sexta, das 6 horas às 22h30; e aos sábados, das 8 às 17 horas. Com um novo conceito em academia, que zela pela prática da atividade física com o acompanhamento personalizado e multidisciplinar, o objetivo é proporcionar um ambiente agradável para alunos e colaboradores.

Confira algumas das aulas oferecidas: natação bebê, infantil e adulto, hidroginástica, zumba, jump, alongamento, body combat, bike indoor, GAP, yoga, funcional e funcional kids, step, localizada, abdominal, pilates, cx worx, tai chi chuan e muito mais. Os horários são flexíveis e seguem das 7 horas às 21h45. Mais informações podem ser obtidas no telefone 2671-1410.

Há 36 anos investindo e atraindo cada vez mais alunos no segmento esportivo, a direção da Modella Center entende que, com o ritmo frenético do dia a dia, a qualidade de vida tão desejada acaba ficando de lado. As mudanças de hábito, estresse e insatisfação profissional, são alguns reflexos das exigências da vida moderna. Por isso, a academia trabalha para a mudança de comportamento, mostrando a importância da prática diária de atividade física.

Pra isso, também coloca à disposição na Modella Center Tatuapé natação bebê, infantil e adulto, hidroginástica, aulas de botton, body pump, alongamento, aero 45, muay thai, boxe, jiu-jitsu, dança e muito mais. Os horários também são flexíveis e se estendem da parte da manhã até à noite. O atendimento segue de segunda a sexta, das 6 horas às 22h30; e aos sábados, das 9 às 15 horas. Mais informações podem ser obtidas no telefone 2093-2109. Site: www.modellacenter.com.br. Vale destacar que todas as atividades aquáticas são realizadas através da metodologia Gustavo Borges, ou seja, com tudo que tem de mais atual em natação.