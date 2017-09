Mooca recebe 3ª edição do Stand Up Hope

O Instituto Melo Cordeiro, entidade sem fins lucrativos criada pelo Grupo Melo Cordeiro, realizará a 3a edição do Stand Up Hope, um show de comédia que terá toda a renda arrecadada para as crianças e jovens do Projeto S.E.R – Saberes Educativos em Rede, atuante na região de Ferraz de Vasconcelos. O show acontece no próximo dia 15 de setembro, com sessão única, às 21h, no Teatro Gamaro, na Mooca.

A programação tem como objetivo encantar o público, com muita diversão e risadas garantidas. O show de stand-up comedy conta com humoristas como Caique Dumont, participante do quadro de humor do programa Tudo É Possível, da apresentadora Ana Hickmann; Zé Américo, do programa A Praça É Nossa; Gui Soares, mestre do improviso e imitações, além de outros nomes, como Tiago Carvalho, Atila Hyssao, Osvaldinho FSB, Luca Mendes e João Gabriel.

Os ingressos custam R$ 35,00 e podem ser adquiridos pelo site https://teatrogamaro.com.br/stand-up-hope/ ou pelo 0800-025 8719.