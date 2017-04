Mulher é tema de livro

O romance “Victoria, uma Saga Italiana no Interior do Rio Grande”, de Ana Guasque, com participação da atriz Rosi Campos, conta a história real, de coragem e vitória, da mulher que criou a cidade de Chiapetta, no interior gaúcho, que completou 50 anos de emancipação em 2015. A ação se desenvolve de 1883 a 1947, estendendo-se um pouco mais até a emancipação no município. Três irmãos italianos chegam ao Brasil, apenas com a roupa do corpo, entre desafios e aventuras, dentre eles Victória, deixando uma imensa contribuição no sul do país. Fatos de importância social e política se entrelaçam à trama. Temas como a imigrações italiana e alemã, revoluções, a saga do ouro, da terra e do gado, dentre inúmeras curiosidades acerca do período e da localidade são desenvolvidos.

A narrativa transita pelo drama, comédia, aventura, mistério, história, tragédia, cultura, curiosidades, romantismo, erotismo e registro memorial. Rosi incentivou Ana a escrever o livro quando ainda era uma ideia e desde então nasceu uma bela amizade. Victória D’Ávila Chiappetta foi uma valorosa mulher, à frente de seu tempo, que rompeu paradigmas e deixou como legado uma cidade gaúcha.