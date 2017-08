Murilo Couto leva stand up ao Teatro Eva Wilma

O Teatro Eva Wilma recebe o comediante Murilo Couto, de 2 a 30 de setembro, sempre aos sábados, às 23h59. Durante a temporada, o humorista apresentará o stand up “Fazendo Suas Graça”. Couto é repórter do late show “The Noite com Danilo Gentili” (SBT), e se dedica a criar conteúdo para seu canal do YouTube, Eu Só Queria Ter Um Milhão de Inscritos. Além disso, ele é integrante e fundador da Banda Renatinho e do primeiro grupo de comédia do Norte do Brasil, Em Pé na Rede.

O ator iniciou sua carreira no teatro, em 2004, mas ficou conhecido em 2009 quando fez parte do elenco de “Malhação” (Globo). Pouco depois passou a integrar o elenco fixo do Comédia em Pé, o primeiro grupo de comédia stand-up do Brasil.

Em 2016, ao lado de Tatá Werneck, Maurício Meirelles, Marco Gonçalves e Nil Agra, apresentou o programa de humor “Estranho Show de Renatinho” (Multishow). No fim do mesmo ano, o artista disputou na Finlândia as etapas finais do prêmio “A Pessoa Mais Engraçada do Mundo”, promovido pelo clube de comédia americano Laugh Factory.

Recentemente, seu primeiro show de stand-up comedy, “Eu, Eu Murilo”, estreou na Netflix. Ainda em 2017, Couto pode ser visto nas séries “Drunk History” e “Entre Risos”, ambas no canal a cabo Comedy Central, e faz sua estreia no cinema nacional em “O Amor Dá Trabalho”, de Leandro Hassum.

Para 2018, o humorista tem alguns projetos em andamento. Entre as várias boas surpresas estão: um disco de rap, a gravação de um novo espetáculo solo e uma série em parceira com a produtora Porta dos Fundos.

Couto além de televisão, stand-up e vídeos, tem um pouco mais de 600 mil seguidores em seu Twitter, mais de 700 mil curtidas em sua fanpage do Facebook e mais de 1 milhão de views em seus vídeos no YouTube.

Seu estilo de humor é polêmico, tendo causado confusão com diversas personalidades, por conta de suas piadas pesadas e seus comentários ácidos sobre os acontecimentos da atualidade. Em muitas ocasiões, o ator se auto-intitula como “O Maior Humorista Negro do Brasil”, afirmação que é entendida como uma frase de duplo sentido, sendo que ele tem pele clara. A frase também pode ser interpretada como uma alusão ao tipo de humor, politicamente incorreto, chamado humor negro. Para entender melhor, é preciso acompanhar o seu trabalho e definir qual vertente está mais próxima do ator.

Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a carreira do artista pode acessar o site: www.murilocouto.com.br. Na página, são divulgados vídeos de stand up, canal no YouTube e suas participações no programa “The Noite”.

Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira). Classificação: 14 anos. Local: Rua Antônio de Lucena, 146, Tatuapé. Horário de funcionamento da billheteria: de quarta a domingo, das 14h30 às 19h30. Mais informações nos telefones 2090-1650 e 2293-8766.