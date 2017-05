Escrita pelo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1997, Dario Fo, e sua mulher Franca Rame, a comédia “Não Vamos Pagar!” faz curta temporada no Teatro Porto Seguro, de 12 a 21 de maio, com sessões às sextas-feiras e aos sábados, às 21 horas, e domingos, às 19 horas. O elenco é formado por Virginia Cavendish, Marcello Airoldi, André Dale, Luísa Vianna e Aramis Trindade.

A peça se desenrola a partir de uma reclamação contra a alta de preços num supermercado e desencadeia uma série de situações surpreendentes e inesperadas. Antônia e Margarida são duas donas de casa que têm dificuldade para por as contas em dia ao fim do mês. Antônia acaba de perder o emprego e seu marido, João, trabalha em uma fábrica ameaçada de ser fechada. Em protesto pelo aumento dos preços, um grupo de mulheres decide invadir e saquear um supermercado. Entre elas, Antônia, que a partir disso se envolve em uma sequência de peripécias.

Ingressos: R$ 70,00 (plateia) e R$ 40,00 (balcão e frisas) inteiras. Classificação: 12 anos. Local: Alameda Barão de Piracicaba, 740. Mais informações no telefone 3226-7300. O teatro oferece transporte gratuito na estação Luz.