O empresário Antonio Alves Barril

Este imigrante português, de Tras-os-Montes, Vinioso, Distrito de Bragança, nasceu em 27 de dezembro de 1929. Era filho de Antonio José Barril e de d. Arminda Machado Barril. Além dele, o casal tinha outros três filhos e três filhas. Em 1955, da mesma forma que muitos outros patrícios, resolveu embarcar para o Brasil. Primeiramente viveu alguns anos na Penha, bairro no qual conheceu Maria Inácia Lopes. Católicos praticantes, em 8 de novembro de 1956 os noivos contraíam núpcias na Igreja Nossa da Penha. O casal teve dois filhos: Antonio Eduardo Barril e Maria Isabel Lopes Barril. Antonio Eduardo, casado com Sandra Luciana Barril, deu-lhe a neta Katherine; Maria Isabel, separada, os netos, Denis, Daniel e Daiane.

Nos primeiros tempos, marido e mulher dedicaram-se ao comércio de roupas, de porta em porta, em longas caminhadas, vendiam peças por todos os rincões de São Paulo.

Em 1964, mudaram-se para o Tatuapé e em nosso bairro Antonio dá início à atividade na qual obteria inusitado sucesso: o ramo da construção civil. Inicialmente comprou um lote de terreno em travessa particular da rua Euclides Pacheco e nele edificou quatro sobrados. Embora modesto, esse início o convenceu do acerto do rumo traçado. Animado, associou-se ao seu irmão Carlos e fundou a Barril Empreendimentos. Durante duas décadas a empresa prosseguiu na sua escalada de construção e vendas de casas e sobrados. A região lentamente começava a mudar. De tipicamente operário de 1930 a 1970, o Tatuapé transformava-se em bairro de classe média. Na década de 80, com a entrada de seu filho Antonio Eduardo e sua sobrinha Maria Cristina Barril, fundam a Construtura e Incorporadora Barril. A partir de então, alterou-se radicalmente o nível de negócios da empresa, que passou a apostar na construção de prédios de apartamentos. O Edifício Ilha das Rocas, na Rua Azevedo Soares, foi o primeiro prédio de apartamentos construído no Tatuapé. A inteligência e o discernimento de Barril fez com que a empresa atingisse níveis impensáveis. Desde que pisou o chão do Tatuapé, Barril vislumbrou o grande futuro que este bairro teria. Um dos seus grandes sonhos realizou-se: a instalação do Shopping Center Anália Franco. Tanto acreditava nele, que associou sua empresa ao notável empreendimento.

Quanto à vida particular, Antonio Barril sempre foi um homem de hábitos simples, que cultivava grande número de amigos, não lhe importando a condição social de cada um. Era um marido e pai ao mesmo tempo amoroso e enérgico. Sempre foi preocupado com a educação de seus filhos. Essa visão o ajudaria sobremaneira, pois Antonio Eduardo, formado em engenharia civil, acabou sendo seu braço direito na sociedade. Em seu lar não era muito afeito a assistir programas de TV. Dificilmente passava um ano sem fazer uma viagem a Portugal em visita a parentes e amigos. Homem metódico, levantava-se cedo e trabalhava muitas horas.

Por nutrir grande amor à Portuguesa de Desportos, de sócio passou a conselheiro vitalício e a membro do COF – Conselho de Orientação e Fiscalização. Gostava de assistir futebol nos estádios e de participar das grandes festas portuguesas patrocinadas pelo clube.

Em 29 de abril de 1996, os tatuapeenses são informados de um trágico acontecimento. O empreendedor Antonio Barril, vítima de um seqüestro efetuado por três delinqüentes que pretendiam extorquir dinheiro da família, era cruel e covardemente assassinado. Um capítulo triste, que jamais será esquecido, quando no futuro for contada a história do nosso bairro. Esse infausto episódio ceifou abruptamente a vida de um homem que, merce sua vontade e capacidade de realizar, poderia ter ainda dado grande contribuição ao desenvolvimento do Tatuapé e de toda região Leste.