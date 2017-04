Quem passa pela Rua Tijuco Preto, entre as ruas Apucarana e Monte Serrat, pode notar, através das grades do Clube Escola Tatuapé, que parte do tapume de metal sumiu.

Até o momento não há nenhuma informação sobre o que ocorreu: se o mesmo caiu por conta de uma forte rajada de vento; se não aguentou devido à falta de manutenção; ou se foi retirado, uma vez que não dá para visualizar, do lado de fora, se o tapume está no chão.