O sabor das pizzas Casanova em sua casa

Os 11 anos de experiência no ramo do rodízio de pizza, com a conquista de milhares de amigos, deram origem à Casanova Pizzaria. Com um ambiente mais simples e aconchegante, oferece os serviços de pizzas à la carte e pedaços em seu balcão. O delivery é o carro-chefe.

Com atendimento de terça a quinta e aos domingos, das 18 às 23 horas; e de sexta e sábado, das 18 às 24 horas, a linha Especiale da Casanova Pizzaria é um dos diferenciais. Com o conceito gourmet, entre as pizzas preparadas na hora com muito cuidado, carinho e dedicação, estão: a Americana – leva lombo, cebola e bacon de pernil; e a de Rúcula – com mussarela de búfala, rúcula temperada com vinho, tomate seco e parmesão ralado. A linha Especiale conta ainda com as pizzas doces de chocolate com borda recheada de chocolate, e a de banana, com doce de leite e borda recheada de doce de leite.

E você sabia que amanhã, segunda-feira, 10 de julho, é o Dia da Pizza? Então, que tal adiantar a data hoje, domingo, 9, e pedir no conforto da sua casa uma deliciosa pizza da Casanova Pizzaria? São 62 sabores à disposição dos clientes.

Entre as tradicionais, a pizza Mata Fome leva calabresa, ovos e mussarela. E tem mais: por apenas R$ 27,90 de terça a quinta o cliente pode saborear diversos sabores. Vale destacar que a massa é média, agradando a todos os paladares. Os clientes ainda podem escolher entre os tamanhos Broto (4 pedaços) e Grande (8 pedaços), além de escolher até 4 sabores em uma só pizza.

Localizada na Rua Regente Feijó, 968, a Casanova Pizzaria atende os pedidos através dos telefones 2022-4010 e 2021-3727. Há uma pequena taxa de entrega.

E, se o cliente gosta de hambúrguer, o estabelecimento oferece uma linha artesanal de hambúrgueres de carne e frango, com temperos e molhos especiais. São 11 sabores ao todo.