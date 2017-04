Obras emergenciais

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Regional Itaquera para saber sobre duas obras que estão em andamento na região. Uma delas refere-se a um solapamento na Rua Arcádia Paulista, no Parque do Carmo. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, os trabalhos já foram concluídos e o que causou o buraco no meio da rua foi o afundamento de uma galeria. Quando a equipe desta Gazeta esteve no local, verificou que há outros trechos da referida rua com o risco de afundar.

Ainda na região, na Avenida Itaquera, já bem próximo da Rua Harry Dannemberg, parte da ponte que passa por cima do córrego Rio Verde cedeu. De acordo com a assessoria de comunicação, a ponte citada teve parte da estrutura rachada devido ao tempo de construção e às fortes chuvas dos últimos meses. “A empresa contratada para realizar o reparo fez o estudo topográfico do local e os reparos já estão sendo feitos, inclusive a via já está liberada para a circulação de veículos.”