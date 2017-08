Olha a buraqueira aí gente!

Se a situação já não era favorável, imagina agora, com o tempo chuvoso. Na semana passada, a reportagem da Gazeta do Tatuapé encontrou algumas ligações com problemas.

Na Rua Antonio de Barros, na altura do número 1.639, dois buracos tomam conta da faixa no sentido bairro. Bem pertinho dali, na Rua Emílio Mallet, outros buracos consomem o asfalto bem na faixa de pedestres.

Outra via com imperfeições e buracos é a Rua Henrique Dumont. Tirando o primeiro endereço, que está sob a zeladoria da Prefeitura Regional Mooca, os demais estão sob os cuidados da Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão.