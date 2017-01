ÔNIBUS EM ITAQUERA – CET e SPTrans abrem faixa e confundem motorista

A “Operação Dá Licença para o Ônibus”, que une CET e SPTrans implantou mais 2,9 km de faixa exclusiva em Itaquera nas ruas Dr. Luiz Ayres, Castelo do Piauí, Américo Salvador Novelli, Augusto Carlos Bauman e na Avenida Itaquera.

A exclusividade para o transporte coletivo na nova faixa vale de segunda a sexta-feira na Rua Dr. Luiz Ayres, sentido centro, no trecho entre a Rua Tomazzo Ferrara e o acesso ao Túnel Jornalista Odon Pereira, das 6 às 9 horas. Na mesma rua, sentido bairro, no trecho entre a Avenida Padre Estanislau de Campos e a Rua Castelo do Piauí, das 16 às 21 horas.

CASTELO DO PIAUÍ

Na Rua Castelo do Piauí, sentido bairro, no trecho entre a Rua Dr. Luiz Ayres e a Avenida Itaquera, das 16 às 21 horas. Na Avenida Itaquera, sentido bairro, no trecho entre a Rua Castelo do Piauí e a Rua Heitor, das 17 às 21 horas. Na Rua Américo Salvador Novelli, sentido bairro, no trecho entre a Rua Heitor e a Rua Victório Santim, das 17 às 21 horas.

Na Rua Augusto Carlos Bauman, sentido centro, no trecho entre a Rua Sabbado D’Angelo e a Rua Antonio de Moura Andrade, das 5 às 9 horas. No sentido bairro, a exclusividade à direita para os ônibus vale por período integral.

PASSAGEIROS

O objetivo, segundo CET e SPTrans, é a redução dos tempos de viagens com padrões de eficiência, conforto e segurança para os usuários do transporte público. Pela Avenida Itaquera circulam 32 linhas de ônibus rumo ao bairro, transportando 262.548 passageiros/dia útil, com frequência média de 199 ônibus/hora nos horários de pico. Já pela Rua Dr. Luiz Ayres, são 47 linhas de ônibus passando no trecho desta implantação, transportando 419.201 passageiros/dia útil no sentido bairro, com frequência média de 370 ônibus/hora.

FISCALIZAÇÃO

Na Rua Augusto Carlos Bauman, passam 20 linhas de ônibus, levando quase 165 mil pessoas/dia útil, com frequência média de 127 ônibus/hora nos horários de pico. Por enquanto os agentes de trânsito irão orientar os motoristas para não invadirem a faixa nos horários definidos para a exclusividade dos ônibus. A partir de amanhã, 28, a fiscalização será intensificada.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar na faixa exclusiva à direita de ônibus é uma infração leve, com perda de três pontos na carteira e multa de R$ 53,20.

FALTA INFORMAÇÃO

Os motoristas da região continuam sem informação a respeito das mudanças ocorridas no trânsito. Isto porque a falta de placas indicativas faz boa parte dos condutores continuarem a fazer o caminho ao qual estavam acostumados para sair do centro de Itaquera e seguir destino a Guaianases. Ou seja, ir direto pela Rua Américo Salvador Novelli, descer a Ladeira do Xisto e seguir à direita para entrar na Rua Augusto Carlos Bauman e continuar reto até a Rua Damásio Pinto e Nova Radial.

ALTERNATIVA

Para quem quiser ir de carro até o Hospital Planalto também terá de buscar um caminho alternativo, já que não será possível subir a Augusto Carlos Bauman. Uma delas é seguir pela Nova Radial, entrar à direita na Avenida David Domingues Ferreira, que é paralela à Nova Radial e continuar em frente. Quando chegar à Rua Antonio Moura Andrade, o motorista vai virar à direita e seguirá reto até o hospital.