Oportunidade para estudar

Os interessados em cursar Ensino Técnico na área de Saúde poderão se inscrever no Vestibulinho da Escola Técnica de Saúde Pública Professor Makiguti, que fica na Cidade Tiradentes. Ao todo serão 480 vagas disponíveis em quatro cursos. A escola é administrada pela Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, entidade ligada à Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (SMTE).

As inscrições vão até o dia 6 de junho e podem ser feitas pelo site (www.nossorumo.org.br) ou em um posto montado na própria escola (Avenida dos Metalúrgicos, 1.945). A inscrição presencial pode ser feita de segunda à sexta, das 11h30 às 18 horas. Nos últimos três dias de cadastro (2, 5 e 6 de junho) o posto funcionará até às 20 horas. A taxa de inscrição é de R$ 28,90.

A escola oferece os cursos técnicos em Saúde Bucal, Farmácia, Análises Clínicas e Gerência em Saúde. As aulas acontecem nos períodos matutino, vespertino e noturno. Para cada curso e período serão oferecidas 40 vagas.

A prova está prevista para o dia 25 de junho e contará com as disciplinas de português, matemática e ciências. Podem participar candidatos que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou já tenham concluído o segundo grau. Os cursos possuem duração de três semestres. Após a conclusão do segundo módulo, o aluno recebe o certificado de auxiliar, o que já possibilita oportunidades no mercado de trabalho. Edital: www.nossorumo.org.br.