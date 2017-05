Orquestra de Viola Caipira

No sábado, dia 6, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira fará uma apresentação beneficente de música instrumental a partir das 20 horas, no Teatro Nelson Lobo de Barros, que fica dentro da Casa do Cristo, em Itaquera.

Sob a regência do maestro Rui Torneze, o público poderá conferir uma homenagem à Cascatinha e Inhana, um dos duetos vocais mais reconhecidos da música brasileira, com a execução das peças “Índia” e “Sem Ela”.

Dentre outras peças, o maestro destaca a execução de três Aves Marias dos autores eruditos: Bach/Gounod, Schubert e Giuliano Caccini do início do período Barroco.

Local: Rua Agrimensor Sugaya, 986. Ingressos: R$ 20 (antecipados, com 50% desconto) e R$ 40 (bilheteria, no dia do show). Informações: 3058-6211.