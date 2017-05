Outono-inverno com muito estilo

De 19 a 28 de maio, acontece no Centro de Eventos São Luís a Feira do Circuito das Malhas. O evento traz coleções de 90 marcas fabricantes de moda feminina, masculina e infantil dos principais polos, como Monte Sião, conhecida como a capital nacional do tricô; e Jacutinga, reduto da moda fashion mineira.

Muito valorizada nas principais butiques nacionais, a moda mineira destaca-se pelo cuidado com o acabamento e com os detalhes que valorizam sempre o uso de materiais artesanais, como crochê, renda e patchwork, promovendo peças exclusivas.

Há ainda expositores de Serra Negra e Águas de Lindóia, que também são referências no setor de malhas. Os produtos de lã e de couro, como os tradicionais casacos e jaquetas, por sua vez, serão apresentados por fabricantes da Serra Gaúcha e do Paraná, polos da moda da região sul do país, que trazem para São Paulo as novas tendências do setor, elaboradas por estilistas e consultores de moda, a preços de fábrica.

São tendências as peças assimétricas, golas altas, cardigans e saias plissadas. Entre as cores estão o verde (tom greenery – uma mistura do verde musgo com amarelo intenso, grande destaque da temporada), branco, cinza e preto, além de tons pastéis, que estarão em peças como casacos, calças, coletes, vestidos, cachecóis, luvas e jaquetas em lã, linho, tricô e couro.

SERVIÇO

Centro de Eventos São Luís (Metrô Consolação) entrada pela Rua Luís Coelho, 323, todos os dias, das 12 às 21 horas. Entrada: R$ 6,00 (pessoas acima de 60 anos e crianças até 12 anos não pagam entrada). Com estacionamento no local. Pagamento: à vista, em dinheiro, cheque ou cartões de débito e crédito; parcelado, cheque ou cartões de crédito Visa e Mastercard. Site: www.feiradocircuitodasmalhas.com.br.