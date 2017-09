Palhaços apresentam ‘MalabaRindo’

O casal de palhaços Tico Toco (Bruno Peruzzi) e Polenta (Danieli Maimoni) realizam, no sábado, dia 16 de setembro, duas apresentações gratuitas do espetáculo MalabaRindo no CEU Guarulhos Presidente Dutra (Rua Maria de Paula Mota, antiga rua 100), em Guarulhos. As apresentações começaram no dia 4 de setembro para estudantes da rede municipal de ensino de Guarulhos e no Sesi e agora, serão abertas ao público em geral.

O espetáculo contém números de habilidades, como malabarismo e acrobacias, além de esquetes tradicionais de circo. Embalado por de muita música e palhaçadas o espetáculo tem a duração de 40 minutos e é indicado para toda a família. MalabaRindo é um projeto cultural patrocinado pela Usiminas por meio do ProAC – Programa de Ação Cultural – e realizado com o apoio da Secretária da Cultura do Estado de São Paulo, Track Comunicação e Instituto Cultural Usiminas. A proposta do projeto é difundir a arte circense e resgatar a inocência e a alegria que o palhaço transmite ao público.