Paredão verde no Tatuapé

Quem entrou em contato com a reportagem da Gazeta do Tatuapé foi o leitor Francisco. Ele indicou que fosse feito no jornal o registro de duas seringueiras que estão no terreno da Escola Estadual Carlos Escobar.

Devido ao tamanho das espécies, seus galhos e folhagens formam uma espécie de paredão verde, o que confere um visual bem diferente do que estamos acostumados a vivenciar na cidade grande.

Se você, assim como o Francisco, também conhece uma espécie que queira que seja publicada, encaminhe o endereço através do Whatsapp 98193-8399. Se preferir, pode fazer um vídeo de até um minuto.