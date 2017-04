Parque ainda irá demorar

No dia 10 de fevereiro deste ano, Gilberto Natalini, secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, esteve no Parque Municipal do Tatuapé acompanhado do vereador Toninho Paiva. Na presença de técnicos, eles conversaram sobre os trâmites que deveriam ser resolvidos para abrir o parque à população.

Entre os pontos levantados pelo secretário na ocasião, estavam fazer valer a emenda parlamentar do vereador, dar início às obras da guarita e dos banheiros, colocar o piso intertravado, melhorar os brinquedos e fazer a roçagem do mato.

Entretanto, para que tudo isso pudesse acontecer, era preciso fazer um aditamento no contrato, no qual a empresa responsável (Cerqueira Torres) precisaria topar. Além dos R$ 298 mil em emenda, será ainda necessário acrescentar mais R$ 50 mil.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente para saber como está o processo e porque não ocorreu ainda nenhuma intervenção no local. Confira a resposta encaminhada: “A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente está ciente da atual situação do Parque Municipal do Tatuapé. Nesse momento, estamos à procura de fontes de recursos para darmos início às obras. A partir de um aditamento, já lançado, o prazo para que isso aconteça se estendeu por mais 82 dias, com previsão para ser finalizado em junho deste ano.”