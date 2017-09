PARQUE DO PIQUERI – Playgrounds são interditados

Emenda parlamentar de R$ 170 mil, do vereador Toninho Paiva, mobilizou o Departamento de Parques e Áreas Verdes (Depave) a realizar uma visita técnica ao Parque do Piqueri, na última terça-feira, dia 5. O coordenador do órgão, na Zona Leste, Carlos Alberto Said, foi ao espaço de lazer acompanhado dos engenheiros Hugo Pennesi Jr. e Juliana Rodrigues Maróstica, além da arquiteta Ingrid Bisterzo, após os dois playgrounds do local terem sido interditados pelo Ministério Público.

Os técnicos estiveram no parque para avaliar as condições dos brinquedos e também verificar a possibilidade de adequar a verba às necessidades dos equipamentos. Na oportunidade, o administrador do Piqueri, Reginaldo Tadeu Panachi, também pediu aos especialistas que averiguassem se seria possível direcionar uma parte do dinheiro para a quadra de bocha, atualmente com problemas no telhado, no piso e na iluminação.

“‘Brinquedos estão fora das normas”

Juliana afirmou que os brinquedos atuais não poderão ser reutilizados ou reformados, pois estão fora das normas da ABNT, que visam oferecer mais segurança às crianças. Sendo assim, todos serão retirados para dar espaço aos novos. A engenheira fez questão de frisar, ainda, que até o piso em alguns equipamentos precisará ser modificado. Durante a vistoria, ela e Ingrid fizeram diversas medições e anotações nos espaços infantis e logo em seguida foram em direção à bocha, com Said e Panachi.

Para Said, a melhor maneira de entregar os playgrounds o mais rápido possível é dividir o valor da verba e fazer cartas-convite às empresas interessadas, para evitar a licitação que poderia levar de 60 e 90 dias para ser concluída. Segundo o coordenador do Depave, os brinquedos são prioridade. “Caso haja condições financeiras, poderemos recuperar o equipamento de bocha da Associação dos Amigos do Parque do Piqueri. Todavia, não há uma certeza, por enquanto”, declarou Said.