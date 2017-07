Parque do Piqueri recebe o Bairro Lindo

O programa Bairro Lindo esteve no Parque do Piqueri, na Rua Tuiuti, 515, Tatuapé. Apesar da pintura das guias e muretas da fachada do local, alguns moradores sentiram falta da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Uma moradora que esteve no Conseg do Parque São Jorge queria informações sobre a recuperação de partes do playground. Outro que estava na área verde buscava detalhes a respeito de investimentos na revitalização do lago e na segurança da área de lazer. Outras questões relacionadas à acessibilidade em alguns pontos e a implantação de brinquedos para crianças com deficiência foi trazida pelo ativista e cadeirante Valdir Timóteo. Contudo, as pessoas não tiveram como reivindicar respostas a esses pontos.

PREFEITURA REGIONAL

O evento contou com a participação da equipe da Prefeitura Regional Mooca, do vereador Toninho Paiva e de moradores e instituições que organizaram a realização de atividades de aferição de pressão com estudantes da Unicid, instruções com policiais do Corpo de Bombeiros e da Cavalaria, além de uma apresentação do Canil da PM. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) também ficou à disposição da população para informações sobre suas atuações.

“Pintura de guias não atende a todas as necessidades do Piqueri”

PICHAÇÕES

De acordo com o prefeito regional Mooca, Paulo Sérgio Criscuolo, sua participação quando da realização do projeto, não ultrapassa a área de zeladoria. “Questões que envolvem a parte interna do parque fica a critério da Secretaria do Verde”, ressaltou. Perguntado sobre o programa Cidade Linda, que esteve na Praça José Moreno, ele relatou não poder interferir em assuntos da Secretaria da Cultura. Com relação à parede pichada da Biblioteca Cassiano Ricardo, Criscuolo frisou ter pintado uma vez, mas que o problema havia retornado. “Trata-se de uma questão delicada, pois se a pichação for ‘artística’, não podemos cobrir sem autorização da secretaria responsável”, completou.

CELSO GARCIA

Segundo o prefeito regional, a prioridade é o serviço de tapa-buraco, pois as outras intervenções têm programas próprios de atendimento. No caso do recapeamento de vias, por exemplo, Criscuolo adiantou que o prefeito João Doria deverá recapear um trecho da Avenida Celso Garcia a partir de agosto. A ação, caso aconteça, vai contra a promessa do próprio prefeito que, na ocasião de sua visita ao Tatuapé não falou de parte de avenida, mas de toda a Celso Garcia. O prefeito regional aproveitou para divulgar que no domingo, dia 2, o projeto Calçada Nova – Mutirão Mário Covas estará na Rua Jarinu.