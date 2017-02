Parque do Tatuapé tem nova esperança de abertura

Na última sexta-feira, dia 10, o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Gilberto Natalini, esteve no Parque Municipal do Tatuapé acompanhado do vereador Toninho Paiva. Na presença de técnicos, eles conversaram sobre os trâmites a serem realizados para abrir o parque à população.

“O espaço é bonito, é maravilhoso, só que está abandonado. Aliás não é só este parque que está assim. Tem centenas de parques em São Paulo que recebemos desse jeito. Eu tirei uma foto e o mato deu acima do peito. O projeto da obra tem um ano e pouco que está aí. Temos hoje aqui engenheiros, a diretora de Depav 1 e o nosso coordenador de parques. Tudo que ficou abandonado durante este tempo todo nós vamos retomar e refazer com tempo, com calma. Dentro das nossas possibilidades porque também estamos sem orçamento, sem equipe. Estamos retomando, trabalhando da forma que podemos.”

O secretário destacou ainda que a nova equipe da secretaria já entrou em 31 parques. “Olha, tem parque que estava fechado com cadeado, com lixão dentro, como o Raposo Tavares. Vai lá agora para ver como está. Recuperamos tudo com doação do empresariado local. Foram 50 empresários que se juntaram com a gente e o prefeito regional. A situação deste parque (Municipal do Tatuapé) é muito mais fácil do que a situação que encontramos no Raposo Tavares, no Parque Santa Amélia. Estava muito pior.”

Gilberto Natalini também explicou que no Parque Municipal do Tatuapé é necessário se fazer cumprir a emenda parlamentar do vereador Toninho Paiva, dar início às obras da guarita e dos banheiros, colocar piso intertravado, melhorar os brinquedos e fazer a roçagem do mato.

“Só que, antes de tudo, é preciso fazer um aditamento no contrato, porque não é uma coisa pequena, pelo nosso departamento. Também precisa ser colocado mais R$ 50 mil para fazer tudo. A empresa responsável (Cerqueira Torres) precisa topar este aditamento. Eles aceitando, começa. Segundo o engenheiro que aqui está, se eles toparem, em 20 dias os trabalhos serão iniciados”, observou o secretário.

Para o vereador Toninho Paiva, esta é uma boa notícia. “Temos R$ 298 mil em emenda. Agora vão começar a sair as emendas de 2017. O governo já está autorizando. Isso aqui já estava me preocupando, me tirando algumas noites de sono, porque temos o compromisso com a comunidade. Nesta mudança de administração atrasou um pouco. Mas as pessoas querem o que foi prometido. Não pode um lugar desses ficar assim, abandonado. Agora temos um novo compromisso assumido pelo nosso secretário do Verde”, frisou o parlamentar.