Parque São Jorge – Furtos e roubos declinam

Na última segunda-feira, dia 14, o Conseg Parque São Jorge se reuniu no prédio da Unicid, na Rua Cesário Galeno, 475. Durante o encontro, o capitão Edson Serra, comandante da 2ª Cia. do 51º Batalhão da PM, apresentou os índices criminais de julho deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2016. Os homicídios estão zerados, enquanto os furtos outros tiveram uma queda de 17 casos, sendo 129 no ano passado e 112 agora (com 11 casos inconsistentes).

Os roubos outros também caíram, de 43 para 39, bem como os furtos de veículos, que tiveram uma queda de 31 para 25. Apesar dos roubos de veículos terem crescido um ponto, os roubos de cargas declinaram de quatro para um. Por fim, os registros de estupros, latrocínios e de roubos a bancos ficaram no zero.

“Capitão cobra ação da Prefeitura”

O capitão também aproveitou para cobrar uma ação mais efetiva da Prefeitura Regional Mooca na área da Comunidade Esmaga Sapo, na Rua Aiamá. Segundo ele, no local há acúmulo de lixo, barracos na rua e veículos abandonados. Serra lembrou, ainda, que a Rua Alfredo de Franco sobre com o mesmo problema. O comandante também fez questão de avisar sobre um buraco feito, por moradores de rua, sob o viaduto da Marginal Tietê cuja alça está em frente à Rua Hely Lopes Meirelles. Para ele, essas situações fazem com que aumentem os números de furtos e roubos, pois suspeitos aproveitam a oportunidade para se esconderem.

PRISÕES

O delegado titular do 52º DP, Eduardo Kosovicz, destacou a prisão de um homem e a apreensão de dois adolescentes que praticavam furtos a condomínios. Um dos jovens, que tinha acesso ao controle de entrada do prédio, entregou o aparelho ao outro suspeito, que entrou no edifício acompanhado do indivíduo maior de idade. Durante uma semana eles entraram no conjunto de apartamentos e estudaram o local. Quando tentaram entrar no imóvel de uma família oriental, foram pegos. Os menores de idade foram encaminhados à Vara da Infância e Juventude.