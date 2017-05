Parque Tecnológico: projeto tem diálogos nos bastidores

A reportagem da Gazeta da Zona Leste falou com exclusividade com o secretário municipal de Trabalho e Empreendedorismo, Eliseu Gabriel, sobre dois projetos que são muito importantes para o desenvolvimento de Itaquera: o de incentivos fiscais, que já acontece na região mas que passaria por mudanças para ampliar os setores beneficiados; e sobre a demora para a instalação do Parque Tecnológico, na área localizada ao lado da Arena Corinthians, onde só consta atualmente o prédio da Fatec/Etec.

Quanto aos benefícios tributários ao setor de serviços, Eliseu destacou que já foi formada uma comissão para tratar especificamente sobre a sua ampliação e que os integrantes farão novas propostas para incrementar a sua oferta. Entre os objetivos está atrair mais investidores ao bairro. “O grupo de trabalho visa aumentar a geração de emprego e renda na região onde se tem acesso aos benefícios fiscais. Se pensa, por exemplo, em algo de logística, manufatura, costura de calçados, em setores da própria indústria, com mão de obra intensa, que não seja poluente.”

Os trabalhos para a apresentação das novas propostas já estão acontecendo. “Não há um prazo para conclusão, ainda. Vamos oficializar tudo, fazer a proposta de alteração na lei, encaminhar para a Câmara Municipal, e aguardar a aprovação dos vereadores. Não creio que haverá problema algum para que isso aconteça.”

No que diz respeito ao Parque Tecnológico, segue em andamento as sondagens quanto à participação de uma empresa privada (o secretário não citou o nome) para dar andamento ao projeto. “Temos o terreno garantido, já foi feito um projeto genérico, e tudo está muito próximo de acontecer. Nesta gestão, desde que assumi, sempre houve uma atenção especial para fazer acontecer o Parque Tecnológico. Não há dinheiro público para isso. Por isso estamos vendo com um setor privado o interesse e dar o devido andamento no processo”, indicou Eliseu.