Parques do Tatuapé: o que está acontecendo?

Diante das inúmeras ligações e questionamentos sobre os parques Clube Escola Tatuapé (que segue fechado) Piqueri (pela falta de manutenção e zeladoria) e Parque Municipal do Tatuapé (que continua fechado devido à impasses burocráticos), esta Gazeta entrou em contato com o vereador Toninho Paiva para saber o que realmente está acontecendo. Confira o que disse o parlamentar.

“O Parque Municipal do Tatuapé era a Praça Lions Clube Penha, quando investimos uma verba de R$ 500 mil e a área foi cercada por grades. Através de um decreto do então prefeito Fernando Haddad, o Clube CDC Albino Grande e o terreno ao lado, que é uma área municipal, foram incorporados ao parque.

Com esta etapa concluída, conseguimos uma emenda para que o Parque Municipal do Tatuapé venha a ter melhorias significativas como: guarita, banheiro – tanto feminino quanto masculino – devidamente equipados e com as exigências para deficientes físicos; uma pista de caminhada melhorada e também a manutenção para a área de playground e ATI (academia para a terceira idade). Também é preciso fazer a poda das árvores.

Hoje temos disponível o valor de R$ 298.999,67 para que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente dê continuidade ao que foi proposto, assim que o novo engenheiro responsável assumir, em substituição ao engenheiro Alberto Naddeo, exonerado pela nova administração. Sabemos que no ano passado os serviços de manejo e segurança dos parques foram cortados e espero que a secretaria resolva de uma vez por todas estas questões.

Levantamento feito verificou que em torno de R$ 240 mil dariam para fazer todos os quesitos citados acima e sobraria o equivalente a R$ 50 mil para ser investido no Parque do Piqueri, na construção de um Cachorródromo. Por tudo o que foi colocado, o que prometemos foi feito. Agora está nas mãos da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para que dê continuidade o mais rápido possível nestas obras melhorando o ambiente para os frequentadores dos parques.

SAMPAIO MOREIRA

O espaço é oficialmente chamado Clube Desportivo Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, mas de maneira extraoficial é conhecido como Sampaio Moreira, mas chamado pela Prefeitura de Clube Escola Tatuapé. Quando o então prefeito Fernando Haddad estava à frente da cidade, transferiu a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes para a Secretaria Municipal de Educação, com a construção do CEU (Território CEU Carrão-Tatuapé, que até então não avançou, pois o dinheiro que teria que ter vindo de Brasília não veio, resultando na obra parada e o clube fechado.

Portanto, cabe ao novo prefeito (João Doria) dar continuidade a este trabalho o mais rápido possível, pois é isto que a população realmente quer. A reabertura do espaço, de forma adequada e com sua infraestrutura e lazer.”

NOTA DA REDAÇÃO

A reportagem entrou novamente em contato com a Prefeitura para falar sobre o fechamento do Clube Escola Tatuapé. De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) “O CEE Eduardo Gomes permanece fechado devido às obras de construção do novo Território CEU Carrão-Tatuapé. Em meados de novembro, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer decidiu pelo encerramento das atividades do centro esportivo, uma vez que as obras traziam riscos aos usuários e servidores. Assim, todos foram remanejados para outros locais.”

Vale destacar ainda que desde o fechamento do espaço esta Gazeta vem buscando respostas oficiais sobre o Clube Escola do Tatuapé com a antiga gestão, até então, sem sucesso.