Pedestres se arriscam ao atravessar fora da faixa

Reportagem foi procurada por um de seus leitores, que alertou para o problema

O leitor Vinicius entrou em contato com a reportagem para alertar sobre a quantidade de pessoas que atravessam fora da faixa de pedestres, na Rua Emília Marengo, do lado esquerdo, único trecho onde não há sinalização semafórica para as pessoas.

Nos demais locais do cruzamento que inclui as ruas Lucília de Queiroz e Apucarana, há sinalização. No dia em que a reportagem esteve no endereço, flagrou várias pessoas atravessando no trecho em que o leitor chama atenção da CET – Companhia de Engenharia de Tráfego – para uma reavaliação do sistema implantado, já que muitas pessoas insistem em se arriscar.