Pedidos de melhorias para a Santa Terezinha

Moradores entraram em contato com a redação desta Gazeta para falar sobre a falta de iluminação na Praça Santa Terezinha, no Tatuapé. De acordo com as informações obtidas, torna-se muito perigoso andar à noite no local depois que o comércio fecha. Isso porque as luzes são apagadas e só sobram as luminárias públicas, que não são suficientes.

Segundo ainda o que foi apurado pela reportagem, a área central da Praça Santa Terezinha é a mais prejudicada. Há ainda a questão das pessoas que ficam sentadas nos bancos de madrugada, sendo que muitas delas acabam consumindo drogas, e os relatos de assaltos. Por isso os leitores pediram que a Polícia Militar (PM) reforce as rondas, principalmente depois que escurece.

Atos de vandalismo também podem ser vistos no endereço. Um exemplo são as lixeiras quebradas. Outro fato que acaba sendo acarretado é o acúmulo de objetos jogados pelo chão, que só são retirados quando os garis da Prefeitura passam por lá.

A zeladoria é de responsabilidade da Prefeitura Regional Mooca, que pode, além de intervir para a instalação de novas lixeiras, solicitar ao Ilume – Departamento de Iluminação Pública – providências para melhorar a iluminação do local. Assim como encaminhar ofício também à PM e à Guarda Civil Metropolitana, para que a segurança seja ampliada.