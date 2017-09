Penha: bairro tem programação para comemorar seus 350 anos

Todo ano a história se repete: o mês de setembro é o mais aguardado pelos penhenses porque, no dia 8, é comemorado o aniversário não apenas do bairro, mas também de sua padroeira. Em 2017, as celebrações fazem parte do “2º Penha Fest”, para festejar os 350 anos do bairro. A novidade fica por conta do concurso cultural “Penha – 350 anos de tradição e cultura”.

A participação e a votação acontecem através do www.facebook.com/RegionalPenha, idealizadora do evento. Durante todo o mês de setembro, os interessados podem publicar suas fotos nos comentários do post oficial do concurso e, as dez fotos mais curtidas, serão impressas e expostas na sede da prefeitura regional.

A HISTÓRIA CONTINUA

De acordo com a Prefeitura, desde a sua formação, em 1667, a Penha, que significa penhasco ou penedo, continua sendo um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Após a construção de uma ermida (pequena igreja ou capela), os fundadores Mateus Nunes de Siqueira e Jacinto Nunes de Siqueira, padres e irmãos, já sabiam que a região seria importante.

Em 1682, a Igreja de Nossa Senhora da Penha (ou Igreja da Ladeira) foi fundada, sendo uma homenagem à padroeira do bairro e da cidade. E você sabia que, durante a Revolução Tenentista, em 1924, a Penha foi a capital da província de São Paulo enquanto o governador, também conhecido como presidente da província, se refugiou na região?

O Largo do Rosário também reserva parte desta grande história. É nele que segue construída a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França. Erguida em 1802 pelos escravos, historicamente ela foi construída de costas para a Igreja Nossa Senhora da Penha, onde os negros eram proibidos de frequentar.

PROGRAMAÇÃO DO 2º PENHA FEST

Degustação de Vinho: dia 5, terça-feira, às 19 horas, no Shopping Penha (Rua Dr. João Ribeiro, 304). Missa, Procissão e Quermesse: dia 8, sexta-feira, às 18 horas, na Basílica da Penha (Rua Santo Afonso, 199). Exposição Portas Abertas: de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, no Colégio São Vicente (Praça Nossa Senhora da Penha, 161).

Penharama (antigo cinema da Penha): dia 10, das 11 às 13 horas, no Memorial da Penha de França/Centro Cultural da Penha (Largo do Rosário, 20). Noite de Degustação de Cerveja: dia 13, às 18 horas, no Armazem 77 (Rua Betari, 525). Degustação de Vinho: dia 14, às 19 horas, na Vinícula Lucano (Rua Mirandinha, 888).

Festival Gourmet Food Truck: dia 16, das 10 às 17 horas, no Largo do Rosário. Exposição de Carros Antigos: dia 17, das 8 às 13 horas, no Parque Linear Tiquatira. Caminhada Beneficente “Penha Fest”: dia 17, das 8h30 às 10 horas, no Parque Linear Tiquatira.

Concurso Literário “Viva Penha”: dia 21, às 19 horas, no Teatro Martins Penna (Largo do Rosário, 20). Abertura da Primavera: dia 23, das 9 às 20 horas, no Parque Linear Tiquatira; e no dia 24, das 9 às 20 horas, no Clube Esportivo da Penha (Rua Cap. João Cesário, 354). Campeonato de Futsal: dia 24, das 9 às 12 horas, no Esporte Conviver (Rua Padre Benedito de Camargo, 573).

11º Encontro de Corais: dia 28, às 19 horas, no Teatro Martins Penna (Largo do Rosário, 20). Sessão Solene da Câmara Municipal: dia 29, às 19h30, no Teatro Martins Penna (Largo do Rosário, 20). Festa das Nações: dia 30, das 12 às 18 horas, na Escola Estadual Santos Dumont (Praça 8 de setembro, 73).