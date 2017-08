Penha tem diversas atrações culturais

O Centro Cultural da Penha, localizado no Largo do Rosário, 20, apresenta diversas atrações este mês, mas também oferece eventos contínuos, como o Projeto Guri, que atende cursos com instrumentos musicais, com aulas realizadas às segundas e quartas, das 13h30 às 17h30; e as práticas corporais alternativas – dança sênior, toda quarta e quinta, às 10 horas.

NOVIDADES

Dentre as novidades está a artista Lua Cristina, que apresenta o espetáculo “Lua Cristina em nome do povo, do samba e do santo”, no dia 25, às 20 horas, no Teatro Martins Penna – Largo do Rosário, 20. A partir de canções suas e de compositoras e compositores de diversas comunidades do samba de São Paulo, Lua leva ao público a ginga, a vivência e a ancestralidade através de sua voz.

RAUZITOS

Também na área musical, a banda Rauzitos toca os clássicos mais divertidos do rei do rock brasileiro, Raul Seixas, hoje, dia 20, às 16 horas, em um show que traz as músicas mais enérgicas e bem-humoradas do compositor. O figurino faz referências a personagens criados por Raul como Durango Kid, o Sábio Chinês e o Carimbador Maluco, criando um cenário especial para as crianças.

ORINDIÚVA

No campo da dança, o espetáculo “Rua Orindiúva” conta a história de um rapaz que visita a antiga moradia de seus avós e registra o estado da casa em 2016, no momento em que ela foi colocada à venda. A partir de suas memórias, ele conta ao público algumas lembranças do imóvel. Locais: Biblioteca Cassiano Ricardo, dia 26, às 11 horas, Avenida Celso Garcia, 4.200; e Biblioteca Pública José Paulo Paes, dia 26, às 14 horas, Largo do Rosário, 20.

“SEU PEREIRA”

Para animar ainda mais o dia de hoje, 20, às 11 horas, a Biblioteca José Paulo Paes recebe o “Bando do Seu Pereira”. De big band ao maracatu de baque virado. Do tango até a música dos balcãs. De orquestra sinfônica ao coco arrasta sandalha. Tudo junto e misturado. Essa é a história de “Seu Pereira”.

Quem gosta de rir, vai se divertir com o stand up “Mais Um Toque de Preto Comedy Show”, no palco do Teatro Martins Penna, dia 26, às 20 horas. Nele, estará o ator e transformista Elson Santana, a drag queen Ingrid Bryan. Ingressos: R$ 10,00 (inteira). Mais informações pelo e-mail centroculturaldapenha@gmail.com ou no telefone 2295-0401.